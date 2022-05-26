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Основной период сдачи ЕГЭ начался в Москве

Араз Салехов
Город
Основной период сдачи ЕГЭ начался в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В период с 26 мая по 2 июля в столице пройдет основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— На участие в основном периоде ЕГЭ в Москве зарегистрировалось более 85 тысяч человек. Из них около 69 тысяч — выпускники текущего года. В первый день основного периода ЕГЭ пройдут экзамены по литературе, химии и географии: литературу планирует сдавать свыше семи тысяч человек, химию — около восьми тысяч, а географию — около двух тысяч участников, — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

При этом, как уточняется, наиболее востребованными предметами для сдачи ЕГЭ стали обществознание, английский язык и информатика, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что более 95 тысяч московских школьников сдадут Основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике в основной период. Результаты экзаменов можно будет узнать не позднее 30 мая на портале mos.ru.

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