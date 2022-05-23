Свыше 95 тысяч столичных девятиклассников сдадут ОГЭ по математике

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Свыше 95 тысяч столичных школьников сдадут Основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике в основной период. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

— В этом году на ОГЭ по математике зарегистрировались более 95 тысяч участников. На экзамене разрешено пользоваться линейкой без справочной информации для построения чертежей и рисунков, а также выданными справочными материалами, содержащими основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования, — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Результаты экзаменов можно будет узнать не позднее 30 мая на портале mos.ru, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что более 80 московских девятиклассников досрочно сдали ОГЭ по литературе, химии, информатике и обществознанию. Досрочный период сдачи ОГЭ прошел с 21 апреля по 17 мая, а основной пройдет с 20 мая по 2 июля.

В четверг, 19 мая, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в большинстве своем выпускники предпрофессиональных классов выбирают ЕГЭ по своим профильным предметам.