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Более 80 школьников в Москве досрочно сдали ОГЭ по литературе, информатике и химии

Георгий Соланович
Город
Более 80 школьников в Москве досрочно сдали ОГЭ по литературе, информатике и химии
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Более 80 московских девятиклассников досрочно сдали Основной государственный экзамен (ОГЭ) по литературе, химии, информатике и обществознанию. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города.

— Более 80 девятиклассников приняли участие в сдаче ОГЭ по информатике, обществознанию, химии и литературе 28 апреля в рамках досрочного периода, — говорится в сообщении.

Досрочный период сдачи ОГЭ проходит с 21 апреля по 17 мая, а основной — с 20 мая по 2 июля, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что около 120 девятиклассников станут участниками досрочной сдачи ОГЭ по русскому языку. Досрочный период Основного государственного экзамена в 2022 году проходит с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 15 сентября.

Помимо этого, глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что все пункты сдачи ЕГЭ заявили о готовности к его проведению. По его словам, ЕГЭ будет проводиться по ранее утвержденному расписанию.

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