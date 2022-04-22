Все пункты сдачи ЕГЭ готовы к проведению экзамена

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Все пункты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) заявили о готовности к его проведению, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в пятницу, 22 апреля.

— Я вам уверенно заявляю, что в РФ в этом году к проведению Единого государственного экзамена на федеральном уровне и на региональном уровне все готово. Все практически почти 6 тысяч пунктов проведения экзамена отчитались нам, что они готовы в плане технологическом, есть у нас и бумага, есть у нас и картриджи, все это лежит в пунктах проведения экзамена, — уточнил он.

Музаев также добавил, что ЕГЭ будет проводиться по ранее утвержденному расписанию.

По словам главы Рособрнадзора, на сегодняшний день альтернативы ЕГЭ нет. Школьники также понимают важность экзамена и осознают возможности, которые у них появятся после успешной сдачи тестирования.

Музаев резюмировал, что система контроля за проведением ЕГЭ выстроена — тестирование «проводится справедливо и объективно», передает ТАСС.

11 января сообщалось, что средний проходной балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления на бюджетное обучение в российских вузах снизился впервые за десять лет. Такие итоги ежегодного мониторинга качества приема в вузы за 2021 год приводит НИУ ВШЭ при поддержке Министерства науки и высшего образования России.