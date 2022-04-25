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Свыше 100 человек зарегистрировались на досрочный ОГЭ по русскому языку в столице

Араз Салехов

Город
Свыше 100 человек зарегистрировались на досрочный ОГЭ по русскому языку в столице
Фото: Вечерняя Москва

Свыше ста столичных учеников 25 апреля станут участниками досрочной сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

— Около 120 девятиклассников зарегистрировались на ОГЭ по русскому языку, который проходит 25 апреля в рамках досрочного периода, — говорится в сообщении.

Досрочный период основного государственного экзамена в 2022 году проходит с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 15 сентября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что более 160 девятиклассников в Москве пройдут Государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) в досрочный период — с 21 апреля по 17 мая.

В первый досрочный день, 21 апреля, школьники сдают математику. Следующий экзамен (по русскому языку) пройдет 25 апреля. На 28 апреля запланированы ОГЭ по литературе, обществознанию, химии и информатике, на 4 мая — по физике, истории, биологии, географии и иностранным языкам. Далее идут резервные дни.

Помимо этого, специалисты Городского психолого-педагогического центра выпустили подборку приложений в Московской электронной школе (МЭШ), которая поможет выпускникам справиться с волнением и повысить уровень стрессоустойчивости на ЕГЭ.

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