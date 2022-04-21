Более 160 девятиклассников в Москве сдадут ОГЭ досрочно

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Более 160 девятиклассников в Москве пройдут Государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) в досрочный период — с 21 апреля по 17 мая. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Всего на участие в досрочном периоде ОГЭ зарегистрировались 167 человек. Сдать экзамены в этот период могут выпускники, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план и успешно прошедшие итоговое собеседование по русскому языку, — уточнил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

В первый досрочный день, 21 апреля, школьники сдают математику. Следующий экзамен (по русскому языку) пройдет 25 апреля. На 28 апреля запланированы ОГЭ по литературе, обществознанию, химии и информатике, на 4 мая — по физике, истории, биологии, географии и иностранным языкам. Далее идут резервные дни.

Основной этап ОГЭ пройдет с 19 мая по 9 июля. Всего на сдачу экзаменов зарегистрировались более 97 тысяч школьников, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 марта сообщалось, что выпускники и обучающиеся столичных образовательных учреждений более полумиллиона раз использовали интерактивные приложения и тесты для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в Московской электронной школе.