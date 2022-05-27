Семь школ и шесть детсадов по программе создания мест приложения труда построят в Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Инвесторы собираются возвести семь школ и шесть детских садов в рамках программы создания рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На данный момент правительство Москвы заключило с инвесторами 18 соглашений по созданию мест приложения труда (МПТ), по которым в городе построят 31 объект, в том числе семь школ и шесть детских садов общей площадью 171,6 тысячи квадратных метров. Общий объем инвестиций в эти проекты составит 14,5 миллиарда рублей. Благодаря созданию новых учебных заведений в городе появится более 1,1 тысячи рабочих мест, — отметил он.

В общей сложности в проект проинвестируют 85,2 миллиарда рублей, а общая площадь объектов превысит миллион квадратных метров. Планируется, что объекты сдадут в эксплуатацию в 2023–2026 годах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в конце марта в городе приняли меры поддержки, связанные с созданием рабочих мест для девелоперов. Так, инвесторы, занимающиеся реализацией проектов по программе создания мест приложения труда (МПТ) за пределами Третьего транспортного кольца, смогут получить преференции при определении размера банковской гарантии.