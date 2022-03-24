Владимир Ефимов: В Москве приняты меры поддержки создающих рабочие места девелоперов

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Инвесторы, которые занимаются реализацией проектов по программе создания мест приложения труда (МПТ) за пределами Третьего транспортного кольца, смогут получить преференции при определении размера банковской гарантии. Об этом в четверг, 24 марта, рассказал заместитель Мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Заммэра уточнил, что глава города Сергей Собянин ранее утвердил пакет антикризисных мер поддержки для девелоперов, которые строят в Москве объекты по программе создания мест приложения труда.

— Теперь срок предоставления банковской гарантии, необходимой для реализации проекта, продлен до шести месяцев, а при определении размера гарантии исключена привязка к ключевой ставке Центрального банка России — она зафиксирована на уровне 9,5 процента годовых. Кроме того, у инвесторов появилась возможность продления на полгода сроков исполнения по некоторым условиям соглашений, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Ранее мэр Сергей Собянин подписал распоряжение, связанное с компенсацией расходов на банковские гарантии для подрядчиков по городскому заказу. Мера поддержки будет распространяться в том числе и на строительство в рамках программы реновации.

Также заммэра рассказал, что арендаторы нежилых объектов, собственником которых выступает Москва, смогут отсрочить платежи до 31 декабря 2022 года за второй квартал текущего года. Ефимов отметил, что подобная мера коснется более пяти тысяч предприятий и организаций.