Собянин принял решение о компенсации расходов на банковские гарантии для подрядчиков
Столичные власти будут компенсировать расходы на банковские гарантии для подрядчиков по городскому заказу. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Мера поддержки будет распространяться в том числе и на строительство в рамках программы реновации.
— Объем затрат на получение банковской гарантии будет рассчитываться в размере 0,9 процента от стоимости строительно-монтажных работ. На соответствующую сумму вырастет цена госконтрактов в сфере строительства, — говорится в сообщении официального Telegram-канала главы города.
Сергей Собянин отметил, что принятое решение будет содействовать стабилизации финансового положения подрядчиков, которые столкнулись с резким увеличением стоимости банковской услуги и отказом учреждений продолжать сотрудничать на прежних условиях.
До этого сообщалось, что мэр Москвы в четверг, 24 марта, подписал документ о выделении грантов на создание импортозамещающих производств. Отбор на получение грантов начнется в апреле 2022 года. Поддержку в первую очередь получат проекты, направленные на обеспечение повседневных нужд граждан столицы: в сфере здравоохранения, ЖКХ, безопасности, транспорта и строительства.