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Собянин принял решение о компенсации расходов на банковские гарантии для подрядчиков

Анастасия Колоскова

Город
Собянин принял решение о компенсации расходов на банковские гарантии для подрядчиков
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные власти будут компенсировать расходы на банковские гарантии для подрядчиков по городскому заказу. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мера поддержки будет распространяться в том числе и на строительство в рамках программы реновации.

— Объем затрат на получение банковской гарантии будет рассчитываться в размере 0,9 процента от стоимости строительно-монтажных работ. На соответствующую сумму вырастет цена госконтрактов в сфере строительства, — говорится в сообщении официального Telegram-канала главы города.

Сергей Собянин отметил, что принятое решение будет содействовать стабилизации финансового положения подрядчиков, которые столкнулись с резким увеличением стоимости банковской услуги и отказом учреждений продолжать сотрудничать на прежних условиях.

До этого сообщалось, что мэр Москвы в четверг, 24 марта, подписал документ о выделении грантов на создание импортозамещающих производств. Отбор на получение грантов начнется в апреле 2022 года. Поддержку в первую очередь получат проекты, направленные на обеспечение повседневных нужд граждан столицы: в сфере здравоохранения, ЖКХ, безопасности, транспорта и строительства.

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