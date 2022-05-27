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Диетолог Соломатина назвала главных врагов диеты

Лейла Алиева
Анастасия Харламова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Диетолог Соломатина назвала главных врагов диеты
Фото: Pexels

Главными врагами любой диеты являются соль и глутамат натрия. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Так, отметила специалист, натрий содержится в натуральном виде как соль глутаминовой кислоты в свежеприготовленных продуктах, а в добавленном — в консервах и полуфабрикатах.

— Даже запах жареного шашлыка побуждает нас съесть больше обычного. А колбасные изделия, фастфуд и чипсы напичканы этим усилителем вкуса. Я советую избегать этой соли и максимально сократить ее потребление, — предупредила специалист.

Кроме того, напитки также могут стать причиной появления сильного аппетита, поэтому специалист советует отказаться от всех видов газировок и свежевыжатых соков.

До этого Соломатина рассказала о способах есть сладкое и оставаться в форме. Так, лучше употреблять сладости маленькими кусочками, растягивая удовольствие.

Чем дольше еда будет в ротовой полости и чем больше человек будет сосредоточен на ней, тем меньше он съест, уточнила врач. Также снизить потребность в сладком помогут новые увлечения.

Здоровье Елена Соломатина Диеты
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