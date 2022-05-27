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Наталья Сергунина рассказала о программах развития туриндустрии в Москве

Араз Салехов
Город
Наталья Сергунина рассказала о программах развития туриндустрии в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице идет активная работа, связанная с поддержкой туристической отрасли города. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Москва — современный и комфортный мегаполис с большой историей. Столица объединяет свыше восьми тысяч объектов культурного наследия, сотни парков, музеев и театров. К услугам туристов — тысячи предприятий общественного питания, доставка еды, бесплатный Wi-Fi и другие удобные сервисы. А еще город развивает специализированные инструменты для путешественников и представителей отрасли, такие как Russpass и туристический портал Discover Moscow, — отметила она.

Так, в прошлом году туризм принес в бюджетную систему Москвы 98,1 миллиарда рублей. Главным двигателем преобразований, как уточняется, стала коронавирусная пандемия и необходимость переключения в первую очередь на внутренний туризм. Заммэра отметила, что этому также поспособствовало развитие цифровых технологий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, с 6 июня в столице можно будет подать заявку на грант для организаторов делового и молодежного туризма. Заявочная кампания будет продлена месяц — с 6 июня по 7 июля. Максимальный размер гранта составит десять миллионов рублей.

Наталья Сергунина Москва Туризм
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