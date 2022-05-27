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Число безработных в Подмосковье снизилось в четыре раза

Ирина Игнатенко
Общество
Число безработных в Подмосковье снизилось в четыре раза
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Московской области в конце апреля 2022 года количество безработных достигло 21,6 тысячи человек. Это в 4,2 раза меньше показателя конца апреля 2021 года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уровень официально зарегистрированных безработных от общей численности рабочей силы в регионе составляет всего 0,5 процента. Эксперты отмечают, что в конце апреля 2022 года пособие по безработице получали 15,1 тысячи человек. А в соответствующий период прошлого года финансовую помощь оказывали 34,3 тысячи безработным.

За прошлый месяц заявления о помощи в поиске подходящей работы подали 10,9 тысячи незанятых жителей региона. В прошлом году этот показатель был в 1,3 раза выше.

Также сообщается, что предприятиям чаще требуются представители рабочих специальностей.

В регионе на постоянной основе проходят ярмарки вакансий. Так, 26 мая порядка 40 работодателей приняли участие в ярмарке вакансий в Королеве. На ярмарке все желающие могли ознакомиться с вакансиями, побеседовать с работодателями, задать вопросы, передает РИАМО.

Размер оплаты труда напрямую зависит от уровня подготовки специалиста и востребованности той или иной профессии. Большие зарплаты сейчас там, где наблюдается кадровый голод. Об этом 18 марта «Вечерней Москве» сообщила независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

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