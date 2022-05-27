Московские компании произвели более 70 тысяч тонн мясных изделий в первом квартале года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За первые три месяца 2022 года столичные компании произвели почти 71 тысячу тонн мясных изделий. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В городе работают 24 предприятия мясной отрасли, которые поставляют продукцию не только жителям столицы, но и других регионов страны. С января по март 2022 года такие компании увеличили объем выпуска на 15,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Так, они произвели почти 71 тысячу тонн колбасы, мяса и субпродуктов и предоставили заказчикам товары на 27,5 миллиарда рублей, что на 13,1 процента больше, чем за тот же период предыдущего года, — отметил он.

При этом руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что город оказывает всяческую поддержку одному из самых крупных предприятий города — Черкизовскому мясоперерабатывающему заводу. Так, за первый квартал этого года предприятие выпустило более 15 тысяч тонн продукции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, за первые три месяца текущего года в городе увеличился объем выпуска строительных и отделочных материалов почти на 60 процентов. Так, на сегодняшний день в городе подобным родом деятельности занимаются 205 производителей, 29 из них — средние и крупные предприятия.