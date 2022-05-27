Площадь пожара в производственном здании на юге Москвы выросла до 350 «квадратов»

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Россия, Москва, Котляковская улица, 8с3 Карта всех событий

Увеличилась площадь пожара в производственном здании на юге столицы. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

По обновленным данным, огонь распространился на 350 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.

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О возгорании в одноэтажном здании на Котляковской улице стало известно ранее. По информации источника «ВМ», внутри объекта находятся газовые баллоны.