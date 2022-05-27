Производственное здание загорелось на юге Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

улица Котляковская, дом 8, корпус 3. Карта всех событий

Производственное здание загорелось на юге столицы. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло по адресу улица Котляковская, дом 8, корпус 3.

Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Уточняется, что внутри объекта находятся газовые баллоны.

26 мая в квартире в Раменском произошел пожар. Инцидент произошел на улице Гурьева. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Днем ранее пять человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы. Тогда огонь распространился на площади 20 квадратных метров.