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Производственное здание загорелось на юге Москвы

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Происшествия
Производственное здание загорелось на юге Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
улица Котляковская, дом 8, корпус 3.  Карта всех событий

Производственное здание загорелось на юге столицы. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло по адресу улица Котляковская, дом 8, корпус 3.

Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Уточняется, что внутри объекта находятся газовые баллоны.

26 мая в квартире в Раменском произошел пожар. Инцидент произошел на улице Гурьева. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Днем ранее пять человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы. Тогда огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

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