Депутат МГД Козлов: Геймификация позволит улучшать городскую среду более широкому кругу москвичей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Внедрение геймификации в процессы улучшения городской среды поможет вовлечь в проекты большое количество жителей Москвы. Об этом заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— Эту механику успешно использует проект «Активный гражданин», поощряя пользователей за активность на портале. А теперь у москвичей появилась возможность участвовать в выполнении заданий в реальности, — рассказал депутат.

Он добавил, что итоги проекта «Город заданий» свидетельствуют о готовности москвичей участвовать в улучшении города.

Козлов добавил, что в проекте уже принимают участие 25 тысяч горожан, которые выполнили задания свыше 300 тысяч раз. По словам депутата, в общей сложности в рамках проекта выполнено семь тысяч заданий. В настоящее время горожанам доступно 40.

24 мая на базе проекта «Активный гражданин» открылось очередное онлайн-голосование, в рамках которого можно будет определить пятерых победителей конкурса маршрутов «Покажи Москву». Его проводят уже в третий раз. В этом году гидам — участникам конкурса было представлено пять тем на выбор. Это гастрономия, литература, фильмы, спорт и экология. Помимо этого, как сообщается, можно было предложить свой вариант.