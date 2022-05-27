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Отбывающий пожизненное наказание главарь банды «черных риелторов» снова предстанет перед судом

Елена Самойлова
Происшествия
Отбывающий пожизненное наказание главарь банды «черных риелторов» снова предстанет перед судом
Фото: pixabay

Вынесен обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении членов банды «черных риелторов». Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, перед судом предстанут главарь банды Анатолий Мазур и трое его сообщников, которые создали несколько риелторских агентств и отбирали недвижимость у одиноких собственников. Они признаны виновными в создании вооруженной группы, похищении и пяти убийствах, а также в незаконном обороте оружия и мошенничестве.

— В ближайшее время в отношении подсудимых будет вынесен приговор, — сообщила Врадий.

Расследование данного дела завершилось в июле 2021 года. Следователями установлено, что в 2008 году в Ногинске «черные риелторы» убили полицейского, который знал об их «бизнесе», а также его сожительницу. Их тела злоумышленники закопали в лесу.

В 2010 году главарь банды убил жительницу Ногинска, чтобы забрать ее деньги от продажи квартиры. В 2012 и 2014 годах жертвами злоумышленников стали еще двое человек, которых те предварительно заставили отказаться от своих квартир.

Суд Владимирский областной уже приговорил Анатолия Мазура к пожизненному лишению свободы, а одного из его сообщников — к 18 годам заключения. Еще одно дело в их отношении передали в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Другие два участника банды скончались до задержания, а третий умер в СИЗО. Еще один подельник находится в розыске — в его отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.

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