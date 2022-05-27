Перечислены ограничения, продолжающие действовать в Петербурге после отмены масочного режима

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Власти Северной столицы приняли решение об отмене масочного режима с 27 мая, но часть ковидных ограничений продолжает действовать в Санкт-Петербурге до 1 июля.

В частности, запрещено проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 300 человек. Если мероприятие проводится в зале, в нем может участвовать не больше двух тысяч человек.

На предприятиях общепита вход и выход для посетителей должны быть разделены.

Что касается масок, то их использование носит рекомендательный характер. Гражданам советуют надевать маски в магазинах и помещениях бытового обслуживания, на вокзалах, в аэропорту, передает издание «Невские новости».

Ранее стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об отмене масочного режима на территории города. Жители могут самостоятельно принимать решение о ношении масок с 27 мая, передает Царьград.