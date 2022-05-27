Житель столицы оборудовал нарколабораторию на даче в Подмосковье

Фото: МВД Медиа

Житель Москвы организовал лабораторию по производству наркотиков на даче в Наро-Фоминском городском округе. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, жителя Москвы задержали оперативники и росгвардейцы на даче.

Во время обысков в доме силовики нашли оборудование и сырье, а также более двух килограммов готового вещества — мефедрона.

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Позже шестеро сообщников мужчины были задержаны в Москве и области. Они занимались сбытом произведенных наркотиков. Из их квартир изъято множество пакетиков с мефедроном массой более 700 граммов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Все подозреваемые заключены под стражу.

Накануне, 26 мая, полицейские изъяли у «кладмена» более 40 свертков с наркотиками на юго-востоке Москвы.