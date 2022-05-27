Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Житель столицы оборудовал нарколабораторию на даче в Подмосковье

Елена Самойлова
Происшествия
Житель столицы оборудовал нарколабораторию на даче в Подмосковье
Фото: МВД Медиа

Житель Москвы организовал лабораторию по производству наркотиков на даче в Наро-Фоминском городском округе. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, жителя Москвы задержали оперативники и росгвардейцы на даче.

Во время обысков в доме силовики нашли оборудование и сырье, а также более двух килограммов готового вещества — мефедрона.

Видео: МВД Медиа

Позже шестеро сообщников мужчины были задержаны в Москве и области. Они занимались сбытом произведенных наркотиков. Из их квартир изъято множество пакетиков с мефедроном массой более 700 граммов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Все подозреваемые заключены под стражу.

Накануне, 26 мая, полицейские изъяли у «кладмена» более 40 свертков с наркотиками на юго-востоке Москвы.

Подмосковье Полиция МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте