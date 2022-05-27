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Ученые создали томаты, богатые витамином D

Ирина Игнатенко
Общество
Ученые создали томаты, богатые витамином D
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Британские ученые создали генно-модифицированные томаты, богатые витамином D, передает ОТР. В обычных помидорах витамин накапливается в листьях растений. Специалисты сумели отредактировать ДНК овощей, чтобы полезные вещества попали в плод.

— Мы говорим о генетическом пинцете. Это похоже на то, что делает сама природа. В окружающей среде такие изменения могут произойти естественным путем, но это займет больше времени, — пояснила инженер-генетик Центра Джона Иннеса Кэти Мартин.

Как отмечают ученые, дефицит витамина D — мировая проблема, особенно в северных странах, где мало солнечного света. Его нехватка вызывает остеопороз, поражение сердечно-сосудистой системы и другие заболевания.

Подобные томаты способны помочь в решении проблемы с нехваткой витамина. На вид и вкус помидоры не отличаются от обычных видов, но в них столько же витамина D, сколько содержат два яйца или 150 граммов рыбы.

До этого агроном Василий Блокин-Мечталин поделился советами по поводу того, как вырастить хорошую рассаду.

Овощи Витамины помидор
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