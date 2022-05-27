Оператор связи оштрафован на 400 тысяч рублей за звонки с поддельного номера

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Суд обязал оператора связи выплатить административный штраф за звонки, поступавшие из-за рубежа с поддельных номеров. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, с января по март текущего года вопреки прописанным в законе о связи требованиям «Премьер-Телеком» не препятствовал соединениям от иностранного оператора, замаскированным под российские номера.

— А также не прекратило оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть, — добавила представитель надзорного ведомства.

По результатам прокурорской проверки в отношении компании было возбуждено дело по статье «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи».

Суд назначил «Премьер-Телеком» административный штраф в размере 400 тысяч рублей. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой, заключила Нефедова.

24 мая стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Вот так», «Интерфакс-Украина» и «Сухуми.инфо»