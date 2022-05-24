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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Вот так» и «Интерфакс-Украина»

Лейла Алиева
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Вот так» и «Интерфакс-Украина»
Фото: depositphotos

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам изданий «Вот так», «Интерфакс-Украина» и «Сухуми.инфо». Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Издание «Вот так» заблокировали со всеми доменами и поддоменами. Также были заблокированы сайт российского писателя и блогера Алексея Экслера, русскоязычная версия латвийского портала «Открыто», страницы благотворительного проекта Unchain и движения «Настоящая Россия», новостные издания Realist.online и «Львiвський портал», несколько обсуждений на форуме, посвященном психологии, и ряд других ссылок.

Доступ к сайтам ограничен по решению Генеральной прокуратуры на основании статьи 15.3 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», пишет РБК.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к телеканалу Euronews на территории РФ из-за фейков о спецоперации на Украине. По данным ведомства, иностранное СМИ регулярно размещало недостоверную информацию о проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции, а также материалы с призывами к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

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