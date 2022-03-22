Роскомнадзор ограничил доступ к Euronews из-за фейков о спецоперации на Украине

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Роскомнадзор ограничил доступ к телеканалу Euronews в России из-за фейков о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник, 21 марта.

Отмечается, что иностранное СМИ систематически размещало недостоверную информацию о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, а также материалы с призывами к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Доступ к сайту Euronews ограничен по решению Генеральной прокуратуры на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ. Также телеканал не доступен и на ТВ, сообщает ТАСС.

16 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания BBC News. В качестве основания внесения в реестр ведомства указана статья 15.3 ФЗ № 149-ФЗ.