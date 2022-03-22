Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роскомнадзор ограничил доступ к Euronews из-за фейков о спецоперации на Украине

Юлия Курганова

Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к Euronews из-за фейков о спецоперации на Украине
Фото: youtube.com

Роскомнадзор ограничил доступ к телеканалу Euronews в России из-за фейков о специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в ведомстве в понедельник, 21 марта.

Отмечается, что иностранное СМИ систематически размещало недостоверную информацию о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, а также материалы с призывами к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Доступ к сайту Euronews ограничен по решению Генеральной прокуратуры на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ. Также телеканал не доступен и на ТВ, сообщает ТАСС.

16 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания BBC News. В качестве основания внесения в реестр ведомства указана статья 15.3 ФЗ № 149-ФЗ.

Читайте также:
СМИ Генпрокуратура Роскомнадзор
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте