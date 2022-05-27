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Андрей Бочкарев заявил о готовности 1,5 миллиона «квадратов» объектов на территориях бывших промзон

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев заявил о готовности 1,5 миллиона «квадратов» объектов на территориях бывших промзон
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С начала текущего года на территориях бывших промышленных зон ввели в эксплуатацию 33 объекта капитального строительства общей площадью более 1,5 миллиона квадратных метров. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Благодаря совместным усилиям города и девелоперов с начала 2022 года на месте бывших промышленных территорий ввели в эксплуатацию 33 объекта, общая площадь которых превышает 1,5 миллиона квадратных метров. Это — более трети от всей недвижимости, введенной в столице с начала года. Таким образом, промзоны остаются одним из ключевых градостроительных резервов Москвы, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что на жилье приходится менее половины объектов, введенных на бывших промышленных территориях. Так, там появился 21 жилой дом. Генеральный директор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова в свою очередь заявила, что в общей сложности здесь возведут семь социальных объектов и один технопарк.

— На месте депрессивной территории мы создаем полноценный современный квартал. Помимо жилых домов, на «Октябрьском Поле» уже возвели три детских сада, построим еще два дошкольных образовательных учреждения, школу на 800 учеников и поликлинику. Этим летом планируем начать строительство нового технопарка. Благодаря будущему технопарку, социальным объектам и коммерческим площадям на «Октябрьском Поле» появится более тысячи рабочих мест, — рассказала она.

Также стало известно, что в городе ввели в эксплуатацию 189 новостроек площадью 2,5 миллиона квадратных метров. Бочкарев добавил, что благодаря программе более 85 тысяч москвичей переедут в новые современные квартиры.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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