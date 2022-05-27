Депутат МГД: Поддержка инноваций привлечет стартапы к развитию транспортной инфраструктуры Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новые цифровые сервисы для стимулирования инноваций позволят привлечь больше стартапов к развитию столичной транспортной инфраструктуры. Такое заявление сделал вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

Он отметил, что транспортная инфраструктура Москвы представляет собой огромное поле для внедрения и совершенствования новых технологий. По словам депутата в настоящее время фонд «Транспортные инновации Москвы» ведет круглосуточный прием заявок от стартапов для проведения тестирования инновационных продуктов.

— Это системное решение, которое показывает, с одной стороны, запрос на развитие технологий в этом направлении, а с другой стороны — дает возможность компаниям, ведущим разработку, получить быстрый выход на инвестиции и госзакупку. Это та точка, где спрос встречается с предложением, — рассказал парламентарий.

По словам депутата, на сегодняшний день развитию стартапов в транспортной сфере открываются большие перспективы.

Орлов подчеркнул, что мегаполисы заинтересованы в поиске возможностей для удобной и экономичной перевозки пассажиров и грузов. Он назвал эту сферу «благодатной почвой» для открытия новых компаний. Депутат призвал вовлекать в эту деятельность больше амбициозных стартапов.

Он убежден, что площадка, принимающая заявки в круглосуточном режиме, значительно улучшит процесс отбора идей благодаря росту конкуренции и широким возможностям для тестирования пилотных проектов.

Вице-спикер столичного парламента отметил, что в настоящее время есть возможность проверить инновационный продукт или решение на всех основных узлах городской транспортной инфраструктуры, включая пешеходные переходы, перекрестки, станции метро, парковки, трамваи, автобусы и электробусы.

При подаче заявки на сайте фонда «Транспортные инновации Москвы» необходимо описать уникальность решения и эффект от него, а также оставить ссылку на презентацию. Рассмотрение заявки занимает 14 дней. В случае признания ее перспективности будет согласована схема реализации идеи. При успешном прохождении испытания разработку внесут в реестр инновационной продукции транспортного комплекса Москвы, после чего будет организована закупочная процедура, пишет агентство городских новостей «Москва».