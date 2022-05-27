Россия объявила пятерых сотрудников посольства Хорватии персонами нон грата

Фото: МИД РФ

Посла Хорватии в Москве Томислава Цара вызвали в Министерство иностранных дел России. Ему выразили протест и сообщили об объявлении пяти сотрудников хорватского посольства персонами нон грата в качестве ответных мер. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в МИД РФ.

В министерстве уточнили, что протест был выражен в связи с попытками Хорватии возложить на российскую сторону вину за военные преступления на Украине. При этом эти обвинения не имеют под собой оснований, отметили в ведомстве.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Хорватия оказывает военную помощь неонацистскому режиму, передает РИА Новости.

Дипломатические отношения Российской Федерации начали портиться со многими странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.