Жители шести домов переедут по программе реновации на юге Москвы

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Россия, Москва, Харьковский проезд, 1/1к1 Карта всех событий

В Южном административном округе готовятся к переезду в новые квартиры по программе реновации более тысячи жителей. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Новые дома находятся по адресам: Харьковский проезд, дом 1/1, корпуса 1, 2, 3 в районе Бирюлево Западное и улица Речников, дом 18/20 в районе Нагатинский Затон, — отметил он.

При этом глава столичного департамента добавил, что к переезду приступят жители четырех домов в Булатниковском проезде (дом 2 в, корпуса 1, 3, 4 и 5) в Бирюлеве Западном и двух старых зданий на улице Речников (дом 24, корпус 1, дом 26, корпус 1) в районе Нагатинский Затон.

Переезд, как уточняется, начнется 31 мая, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о строительстве и проектировании восьми жилых домов по программе реновации в столичном районе Можайский. Новостройки возводят по адресам: улица Говорова, владение 14/16; улица Горбунова, владение 11/3; улица Гродненская, владение 7/9; улица Красных Зорь, владение 23/25; улица Толбухина, владение 2/4 и улица Петра Алексеева, владение 12.