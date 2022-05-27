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Энергомощность для столичного сада «Эрмитаж» увеличили в три раза

Араз Салехов
Город
Энергомощность для столичного сада «Эрмитаж» увеличили в три раза
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, сад Эрмитаж Карта всех событий

Бригады компании «Россети Московский регион» увеличили втрое энергомощность для городского сада «Эрмитаж», выдав дополнительные 65 кВт мощности. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— «Россети Московский регион» выдали дополнительные 65 кВт мощности расположенным на территории сада объектам. Совокупная присоединенная мощность — 100 кВт, — говорится в сообщении.

Так, столичные службы проложили кабельную линию напряжением 0,4 кВ протяженностью 300 метров, а также установили в трансформаторной подстанции современную систему интеллектуального учета электроэнергии. В ходе работ энергетиками применялся метод горизонтально-направленного бурения, позволяющий минимизировать разрытия и не повредить коммуникации, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что сотрудники столичных энергетических служб завершили строительно-монтажные работы по присоединению подстанции 220 киловатт-часов «Хованская» к сети 110 киловатт-часов. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что в работах использовалось оборудование полностью отечественного производства.

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