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Новую версию игры «Монополия» посвятили городу Московской области

Ирина Игнатенко
Общество
Новую версию игры «Монополия» посвятили городу Московской области
Фото: pixabay.com

В Сергиевом Посаде разработали новую версию настольной игры «Монополия», она посвящена достопримечательностям города. Об этом сообщил РИАМО один из соавторов игры Алексей Горьков.

В данной версии настольной игры игроки могут приобретать знаковые популярные объекты подмосковного муниципалитета, расплачиваясь банкнотами с изображением глав округа.

— Это отличный подарок для друзей, особенно если они, как и мы, всей душой любят Сергиев Посад, — отметил Алексей Горьков.

Авторы игры рассказали, что соответствующие разрешения на использование образов глав городского округа были получены заранее.

В настоящее время издание подготовлено в лимитированной коллекции. Если спрос на такую версию игры будет высоким, создатели обещают выпустить дополнительную партию в ближайшее время. Жители Сергиева Посада уже успели оценить новинку: обновленная игра понравилась и детям, и взрослым.

Сергиев Посад наравне с Коломной, Истрой, Клином и Зарайском входит в число самых популярных подмосковных городов для посещения.

Подмосковье Сергиев Посад Игры
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