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ДТП с участием 15 автомобилей произошло в Люберцах

Елена Самойлова
Происшествия
ДТП с участием 15 автомобилей произошло в Люберцах
Фото: t.me/myluber
Россия, Московская область, городской округ Люберцы, М-5 Урал, 26-й километр Карта всех событий

В Люберцах грузовик со сломанными тормозами спровоцировал аварию с участием 15 машин. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в МВД Московской области.

Как рассказал собеседник «ВМ», ДТП произошло на 26-м километре трассы М5 «Урал». Уточняется, что у грузового автомобиля сломалась тормозная система.

— Пострадали три человека, — отметили в пресс-службе.

Видео: Telegram / Люберцы Сити

В настоящее время движение на данном участке дороги затруднено.

25 мая сообщалось, что грузовик КамАЗ перевернулся в 2-м Южнопортовом проезде на юго-востоке Москвы. В результате пострадал один человек, он находится в тяжелом состоянии.

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