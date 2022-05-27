Андрей Бочкарев рассказал о появлении почти 46 тысяч мест в школах и детсадах в ТиНАО

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В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в период с 2022 до конца 2024 года планируется построить 91 образовательное учреждение почти на 46 тысяч мест. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Активно развивающиеся микрорайоны Новой Москвы, обеспеченные необходимой транспортной инфраструктурой, крайне востребованы молодыми семьями с детьми, и спрос на социальные объекты остается на высоком уровне. Именно поэтому мы всегда уделяем большое внимание увеличению темпов строительства и количества образовательных объектов, — отметил он.

При этом заммэра уточнил, что в ТиНАО за вышеуказанный период построят 39 школьных зданий и 52 детских сада. По его словам, только в 2022 году возведут 10 школьных зданий на 7170 учащихся, а также 22 детских сада на 4865 мест.

Напомним, что в Новой Москве с начала 2022 года ввели в эксплуатацию пять детских садов. Образовательные учреждения, как уточняется, расположены в поселениях Десеновское, Сосенское, Филимонковское и Московский.