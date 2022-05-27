Круглый стол «Новая карта российского туризма» пройдет 2 июня

Фото: «Ведомости.Конференции»

2 июня «Ведомости» проведут круглый стол «Новая карта российского туризма». Мероприятие состоится офлайн в «Марриотт Роял Аврора» (Петровка, 11).

На мероприятии предлагается обсудить основные актуальные тренды и пути развития отрасли на ближайшее время. Как в текущей ситуации привлечь средства инвесторов для развития туристической отрасли и какие меры господдержки ей необходимы? Как регионы России будут расставлять приоритеты при создании поддерживающей туризм инфраструктуры? Как стимулировать турпоток?

В текущей ситуации регионам придется «включать креатив», отходить от привычных клише и развивать (или возрождать) нестандартные виды туризма: от реанимирования «советских» маршрутов до стимулирования нишевых направлений (медицинский, промышленный и т. д. туризм). Как определить потребности регионов в туристической инфраструктуре и соотнести их с общим планом развития экономики, которая переживает сейчас «структурную трансформацию»?

Ответы на эти и другие актуальные для отрасли вопросы дадут спикеры круглого стола - представители Ростуризма, Комитета по туризму Москвы, профильных организации, отельеры и туроператоры.