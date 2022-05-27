Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Круглый стол «Новая карта российского туризма» пройдет 2 июня

Оксана Васильева
Общество
Круглый стол «Новая карта российского туризма» пройдет 2 июня
Фото: «Ведомости.Конференции»

2 июня «Ведомости» проведут круглый стол «Новая карта российского туризма». Мероприятие состоится офлайн в «Марриотт Роял Аврора» (Петровка, 11).

На мероприятии предлагается обсудить основные актуальные тренды и пути развития отрасли на ближайшее время. Как в текущей ситуации привлечь средства инвесторов для развития туристической отрасли и какие меры господдержки ей необходимы? Как регионы России будут расставлять приоритеты при создании поддерживающей туризм инфраструктуры? Как стимулировать турпоток?

В текущей ситуации регионам придется «включать креатив», отходить от привычных клише и развивать (или возрождать) нестандартные виды туризма: от реанимирования «советских» маршрутов до стимулирования нишевых направлений (медицинский, промышленный и т. д. туризм). Как определить потребности регионов в туристической инфраструктуре и соотнести их с общим планом развития экономики, которая переживает сейчас «структурную трансформацию»?

Ответы на эти и другие актуальные для отрасли вопросы дадут спикеры круглого стола - представители Ростуризма, Комитета по туризму Москвы, профильных организации, отельеры и туроператоры.

круглый стол Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте