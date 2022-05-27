Андрей Бочкарев рассказал о строительстве более 70 школ и детсадов столичными девелоперами

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Столичные девелоперы за два года собираются построить более 70 школ и детских садов. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Объемы инвестиционного строительства велики — более половины образовательных объектов возводится девелоперами. Так, в прошлом году за счет средств внебюджетных источников было возведено 40 детских садов и школ. В этом году инвесторы также планируют сдать 24 здания для дошкольников и 10 школьных строений, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что в следующем году силами инвесторов планируется ввести в эксплуатацию 39 зданий — 22 детсада и 17 школ.

— С июля прошлого года ведется работа по заключению с инвесторами договоров, согласно которым они обязаны передавать соцобъекты в собственность города. За это время подписано уже 10 договоров с передачей городу 24 образовательных объектов более чем на 11 тысяч мест, — рассказал Бочкарев.

Напомним, что столичным застройщикам предоставили отсрочки по банковским гарантиям на сумму почти в 26 миллиардов рублей. Так, поддержку от города получили все обратившиеся инвесторы. При этом руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что в большинстве своем данной отсрочкой воспользовались девелоперы, чьи участки находятся на севере столицы, в ТиНАО и на юго-востоке города