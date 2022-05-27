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Пенсионерка лишилась более 200 тысяч рублей, поверив случайному прохожему

Елена Самойлова
Происшествия
Пенсионерка лишилась более 200 тысяч рублей, поверив случайному прохожему
Фото: АГН Москва
Россия, Московская область, Краснознаменск, Молодёжная улица Карта всех событий

В Краснознаменске сотрудники уголовного розыска задержали 51-летнего подозреваемого в грабеже. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, на улице Молодежная злоумышленник подошел к 80-летней местной жительнице и заговорил с ней о том, что скоро возникнут трудности со снятием денег в банках.

Пенсионерка поверила мужчине и обналичила свои накопления в отделении банка неподалеку. На обратном пути женщина встретила злоумышленника снова. Он поинтересовался, последовала ли она его совету. Получив утвердительный ответ, он выхватил из рук пенсионерки пакет с деньками и убежал.

Сумма ущерба составила 295 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Петрова добавила, что подозреваемый был установлен и задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. У него изъято 200 тысяч рублей, остальную часть он успел потратить.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

13 мая несколько злоумышленников ограбили пенсионера, похитив у него строительный инструмент.

Подмосковье Пенсионеры грабеж
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