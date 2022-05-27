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Онищенко объяснил, что важно сделать перед отпуском переболевшим коронавирусом

Анастасия Колоскова
Игорь Синельников

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Онищенко объяснил, что важно сделать перед отпуском переболевшим коронавирусом
Фото: АГН Москва

Россия вышла из пандемии коронавируса, поэтому все показатели здоровья у людей находятся на низком уровне. Об этом предупредил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, россиянам, особенно людям старшего поколения, лучше провести летний отпуск в своей климатической зоне.

Онищенко отметил: тем, кто решит в летние месяцы побывать в Крыму или Краснодарском крае, лучше получить разрешение и рекомендации врача. Особенно важно прислушаться к словам специалиста людям, переболевшим COVID-19, подчеркнул академик.

Он напомнил, что только среди москвичей, по официальным данным, заболевание перенесли более двух миллионов человек. Врач отметил важность реабилитации для этой группы граждан и наличия у них уверенности в своем полном выздоровлении.

— Самое главное — больше оптимизма, уверенности в том, что вы восстановите здоровье и будете радоваться жизни, успехам и так далее. Всем — хорошего и благоплодного отдыха! — добавил Онищенко.

Эксперт также порекомендовал тем, кто вынужден оставаться в течение летнего сезона в городе, как можно чаще бывать в зеленых зонах.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что туристический сезон в России уже успел набрать обороты, а граждане активно бронируют поездки как за рубеж, так и внутри страны.

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