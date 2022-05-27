Два трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на путях

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Трамваи № 3 и 16 задерживаются из-за ДТП на пересечении Симферопольского бульвара и Нахимовского проспекта. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что два автомобиля столкнулись в районе остановки «Нахимовский проспект».

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Спустя 20 минут в пресс-службе заявили, что движение трамваев на Симферопольском бульваре восстановлено.

До этого сообщалось, что грузовик с отказавшими тормозами спровоцировал ДТП с участием 15 машин в Люберцах.