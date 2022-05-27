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Астролог назвал три знака зодиака, личная жизнь которых круто изменится в июне

Анастасия Колоскова
Общество
Астролог назвал три знака зодиака, личная жизнь которых круто изменится в июне
Фото: Pexels

В первый месяц лета три представителя зодиакального круга получат большой шанс на положительные изменения в личной жизни, так как на их жизнь будет влиять планета Венера, отвечающая за любовные дела. Об этом рассказал астролог Андрей Харрис.

Так, по его словам, в любви в июне непременно повезет Овнам. В первые пять дней месяца они превратятся в агрессивных соблазнителей. Течение событий будет стремительным. Случайные связи быстро перерастут в большие романы. Астролог посоветовал представителям этого знака чаще встречаться с лицами противоположного пола и рисковать.

Тельцов перемены на личном фронте ждут с 5 по 22 июня. При выборе партнера им стоит ориентироваться на сексуальное влечение и материальную силу. Харрис советует представителям этого знака чаще выезжать на природу и в спа-комплексы.

У Близнецов интересные события в личной жизни могут произойти в период с 23-го числа и до конца месяца. Венера сулит этому знаку знакомства в социальных сетях, а также общение в компаниях и новых местах, пишет Life.ru.

Ранее астролог Андрей Харрис назвал абсолютно несовместимые имена в любви.

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