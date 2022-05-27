Эксперты: Размещенные Москвой в 2021 году «зеленые» облигации выполнили свою задачу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В 2021 году Москва разместила зеленые облигации 74-го выпуска на общую сумму 70 миллиардов рублей. Эти средства поступили в городской бюджет и были израсходованы в полном объеме. В результате использования облигаций Москва смогла закупить 400 электробусов и достроить 12 станций Большой кольцевой линии метро. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили опрошенные эксперты.

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов считает, что решение о выпуске зеленых облигаций в 2021 году было просчитанным и ответственным.

— Москва как кредитор получила «сертификат качества»; ценные бумаги российской столицы быстро получили верификацию международной экспертизы, что обусловило их востребованность: спрос превысил объем выпуска на 20 процентов, — отметил он.

Кроме того, он добавил, что зеленые облигации помогли решить в столице сразу несколько задач: улучшение имиджа, приток новых инвесторов, привлечение ресурсов для экологических проектов на выгодных условиях, а также была выполнена и их «зеленая» функция.

В свою очередь, первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков уверен: размещение подобных облигаций помогает наладить диалог между властью и населением по вопросам экологии, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин утвердил отчет об использовании средств, привлеченных через «зеленые» облигации.