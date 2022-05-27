Собянин утвердил отчет об использовании зеленых облигаций

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Столичные власти утвердили отчет об использовании средств, привлеченных путем размещения зеленых облигаций за 2021 год. Распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 мая.

В отчетном периоде столица разместила облигации 74-го выпуска на общую сумму 70 миллиардов рублей. Эти средства поступили в городской бюджет и были израсходованы в полном объеме. В прошлом году, как уточняется, для этого были отобраны проекты по замене столичного автобусного парка на электробусы и строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Подобная инициатива позволила городу закупить 400 электробусов и достроить 12 станций БКЛ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, глава города объявил о выделении грантов на продолжение реализации проекта «Московский врач». Общая сумма грантов составит 28,14 миллиона рублей.

Депутат Московской городской думы Олег Артемьев считает, что электробусы большой вместимости будут востребованы пассажирами столицы. Он добавил, что новый электробус-гармошка обладает большей вместимостью. Новое транспортное средство недавно вышло на маршрут м2, длина которого достигает около 40 километров.