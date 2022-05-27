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Собянин выделил гранты на продолжение реализации проекта «Московский врач»

Араз Салехов
Город
Собянин выделил гранты на продолжение реализации проекта «Московский врач»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 мая, рассказал о выделении грантов на продолжение реализации проекта «Московский врач». Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

— Правительство Москвы выделило гранты четырем медицинским вузам на организацию участия экспертов в оценочных процедурах с целью присвоения медицинским работникам статуса «Московский врач», а также в других оценочных мероприятиях, проводимых кадровым центром департамента здравоохранения города Москвы. Общая сумма грантов составит 28,14 млн руб. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы, — говорится в сообщении.

Обладателями грантов станут — Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова и Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также глава города рассказал, что столица через два года будет одним из лучших городов мира по оказанию стационарной и амбулаторной помощи. По его словам, активное развитие системы здравоохранения в городе началось после начала коронавирусной пандемии.

Помимо этого, мэр объявил о выделении еще двух грантов на генетические исследования в области ранней диагностики тяжелых заболеваний. В частности, средства будут выделены на неинвазивное тестирование беременных, оно делается на основе результатов анализа крови, его точность составляет 99 процентов.

предоставление грантов Москва Сергей Собянин
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