Собянин: Москва станет одним из лучших городов по стационарной и амбулаторной помощи

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столица через два года будет одним из лучших городов мира по оказанию стационарной и амбулаторной помощи. Об этом в четверг, 26 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего выступления на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в Гостином дворе.

— Продолжаем развивать и стационарное, и амбулаторное звено, и Москва, как уже видим, через два года будет одним из лучших городов мира и с точки зрения стационарной и амбулаторной помощи, — сказал он.

Глава города добавил, что развитию московского здравоохранения поспособствовала пандемия коронавируса. По его словам, в тот период решения принимались быстрее, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Сергей Собянин объявил о выделении еще двух грантов на развитие современных методов ранней диагностики заболеваний. Они будут направлены на неинвазивное тестирование беременных и научные исследования генетических мутаций у пациентов с онкологическими заболеваниями.

Один из грантов будет направлен на продолжение реализации проекта неинвазивной пренатальной диагностики. Помимо этого, часть выплаты будет направлена на продолжение внедрения других высокодостоверных методов молекулярно-генетических исследований плода.