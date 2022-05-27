Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу данных сайта «Миротворец»

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Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов, лауреат Нобелевской премии мира 99-летний Генри Киссинджер добавлен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Его внесли в список якобы за то, что он распространял российские нарративы и принимал участие в информационной операции против Украины, пишет ТАСС.

Причиной этого решения стало выступление нобелевского лауреата на форуме в Давосе, где он заявил, что Украине необходимо пойти на территориальные уступки, чтобы остановить боевые действия.

«Миротворец» публикует данные известных людей, подозревающихся в «измене родине» и «агрессии» в отношении Украины. В его публикациях встречаются известные российские и иностранные лица, журналисты, политики и т. д.

Так, в сентябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу украинского сайта «Миротворец» за решение белорусских властей вернуть на родину 32 российских граждан, которые были задержаны в Белоруссии.

А в январе 2022 года в базу данных скандально известного украинского ресурса внесли бывшего главу ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха после его слов о принадлежности Крыма. В формулировках указано, что он оказался там за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и за «участие в попытках легализации оккупации» полуострова, который Украина считает своей территорией.