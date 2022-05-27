Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу данных сайта «Миротворец»

Анастасия Колоскова
В мире
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу данных сайта «Миротворец»
Фото: EPA / ТАСС

Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов, лауреат Нобелевской премии мира 99-летний Генри Киссинджер добавлен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Его внесли в список якобы за то, что он распространял российские нарративы и принимал участие в информационной операции против Украины, пишет ТАСС.

Причиной этого решения стало выступление нобелевского лауреата на форуме в Давосе, где он заявил, что Украине необходимо пойти на территориальные уступки, чтобы остановить боевые действия.

«Миротворец» публикует данные известных людей, подозревающихся в «измене родине» и «агрессии» в отношении Украины. В его публикациях встречаются известные российские и иностранные лица, журналисты, политики и т. д.

Так, в сентябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу украинского сайта «Миротворец» за решение белорусских властей вернуть на родину 32 российских граждан, которые были задержаны в Белоруссии.

А в январе 2022 года в базу данных скандально известного украинского ресурса внесли бывшего главу ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха после его слов о принадлежности Крыма. В формулировках указано, что он оказался там за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и за «участие в попытках легализации оккупации» полуострова, который Украина считает своей территорией.

Украина черный список США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте