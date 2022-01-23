Экс-глава ВМС Германии попал в базу «Миротворца» после высказывания о Крыме

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Бывший глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах попал в базу данных скандально известного украинского ресурса «Миротворец» после своих слов о принадлежности Крыма.

В формулировках указано, что он оказался там за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и за «участие в попытках легализации оккупации» полуострова, который Украина считает своей территорией, передает РИА Новости.

Накануне Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Позже он попросил освободить себя от исполнения обязанностей. Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла. Шенбах считает, что этот шаг необходим для того, чтобы «избежать дальнейшего ущерба флоту ФРГ, ВС Германии и самой стране».

«Миротворец» публикует данные известных людей, подозревающихся в «измене родине» и «агрессии» в отношении Украины. В его публикациях встречаются известные российские и иностранные лица, журналисты, политики и т. д.

Так, в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу украинского сайта «Миротворец» за решение белорусских властей вернуть на родину 32 российских граждан, которые были задержаны в Белоруссии.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».