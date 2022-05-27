Более 1600 водителей с признаками опьянения задержали в Москве в мае

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Сотрудники столичной Госавтоинспекции в мае текущего года задержали более 1600 водителей, которые управляли транспортным средством с признаками опьянения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 27 мая.

По данным ведомства у 713 водителей удалось установить состояние опьянения, а еще 852 отказались от прохождения процедуры освидетельствования. Кроме того, 83 водителя уже были лишены права на управление транспортным средством за подобные нарушения. Теперь им грозит уголовная ответственность.

В период с 7 по 10 мая сотрудники Госавтоинспекции поймали 240 водителей с признаками опьянения. При этом четверо управляли автомобилями в нетрезвом состоянии, будучи лишенными права управления за такие же нарушения.