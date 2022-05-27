Депутат Мособлдумы прокомментировал избрание Слуцкого главой ЛДПР

Руководитель фракции ЛДПР Мособлдумы Кирилл Жигарев прокомментировал избрание главой партии Леонида Слуцкого и отметил, что партия продолжит активную работу по заданным направлениям.

— Леонида Эдуардовича поддержали практически все наши региональные отделения. Я думаю, все у нас будет нормально, будем продолжать также активно работать и помогать нашему населению, — отметил депутат в комментарии «Радио 1».

Жигарев назвал основные направления, на которые Леонид Слуцкий во время съезда обратил особое внимание. Так, он призвал продолжать укрепление позиций партии в регионах и продолжать плановую работу. По словам Жигарева, у партии есть большой потенциал и будущее, есть большое количество наработок, которые необходимо реализовать.

Ранее главу фракции ЛДПР, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого единогласно избрали лидером партии, передает Взгляд.ру.

После отказа от Болонской системы образования Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть пошагово ликвидирован. Такое предположение высказал глава ЛДПР, депутат Государственной думы Леонид Слуцкий в пятницу, 27 мая.