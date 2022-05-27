Слуцкий допустил постепенный отказ от ЕГЭ в случае ухода от Болонской системы

Фото: Пресс-служба Совфеда

После отказа от Болонской системы образования Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть пошагово ликвидирован. Такое предположение высказал глава ЛДПР, депутат Государственной думы Леонид Слуцкий в пятницу, 27 мая.

— ЕГЭ может быть пошагово ликвидирован после отказа от Болонской системы, — цитирует политика РИА Новости.

24 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что России необходимо отказаться от Болонской системы образования и вернуться к своему варианту подготовки специалистов. Он отметил, что необходимо наращивать масштабы государственного заказа на создание литературы, кинолент и телепрограмм, которые будут направлены на сохранение исторической памяти России.

В этот же день министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что Россия откажется от Болонской системы образования и будет разрабатывать собственную, в основу которой лягут «интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».

О том какая система образования действует в России сейчас, чем она отличается от других и какая система существовала ранее, можно прочитать в специальном материале «Вечерней Москвы».