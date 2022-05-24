Минобрнауки подтвердило намерение отказаться от Болонской системы

Фото: Пресс-служба Государственной публичной научно-технической библиотеки России

Россия откажется от Болонской системы образования и будет разрабатывать собственную. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

— К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее — за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которого должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента, — цитирует Фалькова газета «Коммерсант».

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что России необходимо отказаться от Болонской системы образования и вернуться к своему варианту подготовки специалистов. Он отметил, что необходимо наращивать масштабы государственного заказа на создание литературы, кинолент и телепрограмм, которые будут направлены на сохранение исторической памяти России.

5 мая депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением вернуть традиционную систему высшего образования в России. По его словам, ряд сложнейших профессий можно освоить лишь посредством классического пятилетнего обучения — специалитета.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что количество предпрофессиональных классов в столичных школах увеличится в новом учебном году, заявки на поступление в них теперь будут принимать в единые сроки.