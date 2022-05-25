В чем особенность Болонской системы образования и нужно ли ее отменять в России

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Минобрнауки заявило о планах отказаться от Болонской системы образования в России. В ведомстве отмечают, что эта система — прожитый этап и страна нуждается в создании собственного подхода к образованию. «Вечерняя Москва» разбиралась, какая система образования действует в России сейчас, чем она отличается от других и какая система существовала ранее.

Объединяет 48 стран

Идея создания в Европе единого образовательного пространства высказывалась еще в 70-х годах. Но только в 1998 году министры образования Франции, Германии, Италии и Великобритании пришли к выводу, что разрозненность высшего образования в странах Европы серьезно тормозит развитие науки. Министры подписали Сорбоннскую декларацию, предписывающую начало работ по стандартизации высшего образования.

Вслед за этим в 1999 году в Болонском университете (Италия) министры образования 29 европейских стран подписали Болонскую декларацию. Тогда же появился Болонский процесс — правительственные встречи в европейских городах, которые проводились раз в год или несколько лет на территории стран-участниц. Процесс предусматривал создание соглашений, направленных на развитие сопоставимости образовательных стандартов в разных государствах. Такой подход позволяет странам взаимно признавать дипломы друг друга и значительно упрощает обмен студентами.

Болонская система образования предполагает два уровня обучения: бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года). При этом допускается, что магистратура может быть пройдена по другой специальности. Страны-участники брали на себя обязательство дополнять дипломы приложением единого образца, а также реформировать национальную систему образования до 2010 года.

Сейчас в Болонский процесс входят 48 стран, при этом другие страны также имеют право к нему присоединиться. РФ участвует в Болонском процессе с осени 2003 года. Реформы, которые проводились в современной России согласно Болонскому процессу, были направлены на построение в стране системы образования, аналогичной системам западных стран.

Три уровня образования

Понятие образовательного стандарта в РФ появилось, когда в 1992 году был подписан закон «Об образовании». Высшее образование разделили на три уровня. Образовательные программы первого уровня в первые два года обучения включали общеобразовательную часть программ бакалавриата, в последующий срок включались программы среднего профессионального образования. После окончания обучения студенту выдавали диплом о неполном высшем образовании. Срок обучения составлял до трех с половиной лет.

Программы второго уровня представляли базовое высшее образование. В таких программах охватывались все сферы науки, техники и культуры, давая студенту возможность получить достаточную подготовку. Срок обучения составлял минимум четыре года, после чего бакалавр мог либо устроиться на работу, либо продолжить учиться по программам третьего уровня.

Программы третьего уровня делились на два вида. В первом случае готовили дипломированных специалистов с последующим присвоением классификации по уже существующей специальности. Срок обучения длился пять-шесть лет. Во втором случае программы также разделялись на два варианта: так, некоторые студенты продолжали образование второго уровня и получали диплом специалиста. Другие студенты обучались по программе, предполагающей исследовательский характер деятельности, и получали диплом магистра наук.

В 1996 году был принят закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», который внес незначительные поправки. Для получения квалификации «бакалавр» нужно было учиться не менее четырех лет, для получения квалификации «дипломированный специалист» — не менее пяти, а статус магистра можно было получить после шести лет обучения.

В 2001 году правительство приняло решение об эксперименте по введению ЕГЭ. Предполагалось, что госэкзамен сможет совместить итоговую аттестацию выпускников и вступительные испытания в вузы. В течение нескольких лет ЕГЭ расширяли на все большее количество субъектов, со временем экзамен стал обязательным.

В 2003 году Россия подписала Болонскую декларацию. При этом программы специалитета в стране сохранились и после присоединения к Болонскому процессу.

Изменить или отменить?

По мнению доктора экономических наук, проректора РАНХиГС Андрея Марголина, Болонская система образования не имеет значительной пользы по сравнению с программами специалитета.

— Когда я учился в школе и в институте, у меня было 10 лет школьного обучения и пять — специалитета, в общей сложности 15 лет. Сейчас — 11 лет школы и четыре года бакалавриата, получается равнозначно. Магистратура в этой ситуации «провисает», и до конца не ясно, что полезного она дает. Человек, который в ходе бакалаврской программы проявил себя как потенциальный научный работник, по аналогии с бывшим советским специалитетом мог бы сразу идти в аспирантуру. Тот же, кто пойдет работать и будет повышать свою квалификацию, может это сделать в рамках программы профессиональной подготовки, — заметил он.

Как отметил Марголин, необходимо вернуть специалитет, изменив срок обучения для некоторых специальностей. Для социально-гуманитарных наук будет достаточно четырехлетней подготовки, при этом для технических специальностей необходимо пять лет, уверен собеседник «ВМ».

Директор Института лингвистики РГГУ, кандидат филологических наук Игорь Исаев отметил, что уходить от Болонской системы не имеет смысла.

— Я думаю, что нет необходимости отказываться от Болонской системы в России. Мы только недавно сформировали нормальные бакалаврские программы. Если их сейчас начать переделывать под специалитет, то россияне будут крайне недовольны. Эта перестройка никому не нужна, — уверен эксперт.

Главное удобство Болонской системы, по мнению специалиста, — это возможность поменять направление обучения в магистратуре, если оно было выбрано ошибочно. Например, студент может получить изначальное образование как лингвист-переводчик, а в магистратуре добрать знания в области компьютерной лингвистики. Тем, кто уверен в своем выборе, лучше учиться по программам специалитета, резюмировал Исаев.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что России не нужна собственная уникальная система образования.

— Мы не сможем создать уникальную систему образования в стране. Она должна быть интернациональной. Российский физик обязан хорошо понимать, что делает его коллега в Англии. Именно для этого нужно высшее образование. Все методики изучения должны быть международными, чтобы иметь высокий уровень и статус в других странах, а не только в России, — заключил эксперт.

Россия откажется от Болонской системы образования и начнет разрабатывать собственную. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

— К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее — за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента, — заявил он.