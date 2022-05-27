Три дома для переселения по реновации появятся на севере Москвы

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В Коптево, Бескудниковском и Тимирязевском районах началось строительство трех домов для переселения участников программы реновации. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

— Каждый из домов будет иметь свой индивидуальный облик. Фасады отделаны керамической плиткой и фибробетоном, лоджии застеклены, также устанавливаются корзины для кондиционеров. Проекты строительства содержат мероприятия по благоустройству территории, высадке деревьев и газона, — рассказал руководитель ведомства Игорь Войстратенко.

Дом на 119 квартир в районе Коптево будет расположена по адресу проезд Черепановых, дом 54а. Он будет построен рядом с другими стартовыми площадками по программе реновации. В результате будет создан микрорайон со всеми элементами благоустройства, необходимыми для комфортной жизни.

Дом на 216 квартир построят по адресу Дмитровское шоссе, владение 93, корпус 2 у парка «Орловский сад», а в Тимирязевском районе — улица Всеволода Вишневского, участок 11. Для будущих жильцов в доме предусмотрено 176 квартир.

В каждом из перечисленных здания будут квартиры для жильцов с ограниченными возможностями здоровья, а на первых этажах разместятся объекты инфраструктуры и технические помещения, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что в столичном районе Можайский строят и проектируют восемь жилых домов по программе реновации. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.