Мишустин: Около 85 процентов уехавших IT-специалистов вернулись в Россию

Фото: Пресс-служба Госдумы

Около 85 процентов IT-специалистов, ранее покинувших Россию, вернулись в страну. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, опираясь на данные sim-карт.

— Скажу вам, что сегодня по sim-картам мы видим, что 85 процентов (IT-специалистов — прим. «ВМ») вернулись обратно, — заявил Мишустин.

Он также отметил, что большинство решений, которое принимает правительство России, в том числе меры поддержки IT-отрасли, это «оперативные ответы на возникающие вызовы».

Теперь, по словам премьера, требуются решения на долгосрочный период. Мишустин отметил, что контуры будущей экономики уже начали вырисовываться: меняется инфляция, платежный баланс и ситуация на валютном рынке, что напрямую влияет на бюджет государства.

Премьер заключил, что для детальной оценки общего положения и определения дальнейшей траектории развития важно проводить аналитику и оперативно реагировать на возникающие проблемы, передает ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает наносимый санкциями Запада удар. По его словам, на сегодняшний день ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания.